Interview Volker Breithecker : Gründen ist keine Wissenschaft

Moers Im Interview erklärt Gründungsexperte Professor Volker Breithecker die Bedeutung von Initiativen wie VisionM für die Entwicklung von Städten.

VisionM ist der erste Preis für junge Gründer in Moers. Die Kooperation von freddy fischer stiftung und Stadt Moers wird dabei monetär und fachlich unterstützt von Stakeholdern der Grafenstadt wie der Sparkasse Niederrhein oder Enni. Es geht darum, mutige Ideen zu belohnen, Jungunternehmer zu begleiten und um nicht weniger als das Ziel, eine Gründerstimmung in Moers zu entwickeln. Eine lokale Initiative für lokales Potenzial.

Volker Breithecker Nein! Gründen ist eine Kombination aus Kreativität, beobachten, Marktbedarfe entdecken und den Mut zu haben, die so entstandenen Ideen lebendig werden zu lassen und an den Markt zu bringen.

Breithecker An meiner Uni wird viel gemacht! Seit 20 Jahren wird das sbm-Format angeboten, in dem wir Studierenden, anderen Mitgliedern der Uni aber auch interessierten Externen vier umfangreiche gründungsrelevante Angebote anbieten. Wir bieten seit 2017 an der Mercator School of Management auch den einmaligen, von mir initiierten Masterstudiengang Innopreneurship an, der von allen Bachelorabsolventen belegt werden kann. Es gibt aber auch die dreistündige Abendveranstaltung „Currywurst und Bier“, eine der besten Gründer-Netzwerkveranstaltungen in NRW.