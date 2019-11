Messerangriff auf offener Straße : Weiterer Tatverdächtiger nach tödlichem Streit in Moers festgenommen

Weiterer Tatverdächtiger nach tödlichem Streit in Moers festgenommen

Der Tatort am Samstagabend. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Nach der tödlichen Auseinandersetzung mehrerer Beteiligter in Moers hat die Duisburger Mordkommission am Dienstag eine weitere Person festgenommen.

Drei Tage nach der tödlichen Auseinandersetzung zweier Gruppen in der Nähe des Moerser Bahnhofs, an der laut Polizei bis zu 20 Personen beteiligt gewesen sein sollen, gibt es einen fünften Tatverdächtigen. Die Duisburger Mordkommission habe am Dienstag eine weitere Person festgenommen, sagte Oberstaatsanwalt Günter Neifer, Sprecher der Klever Staatsanwaltschaft, auf Anfrage dieser Redaktion. Der Mann werde derzeit vernommen, möglicherweise gebe es einen weiteren Haftbefehl.