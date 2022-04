Ausstellung in Moers : Kunstgenuss an wechselnden Orten

Moers Mehr als zehn Ausstellende gaben bei einem Tag der offenen Tür Einblick in ihre Arbeiten. Zu sehen gab es Fotografie, Malerei, Skulpturen, Holzarbeiten und Bronzeguss.

Bereits zum zweiten Mal hatte der Verein Kulturcamp jetzt zum Tag der Offenen Tür eingeladen. Nach dem Schirrhof als erstem Ausstellungsort in Kamp-Lintfort bot die Moerser Schreinerei-Werkstatt des Bildungsträgers FachWerk eine originelle wie ursprüngliche Ausstellungsfläche. Über zehn Ausstellende gaben Einblicke in ihre Arbeiten wie Fotografie, Malerei, Skulpturen, Holzarbeiten oder Bronzeguss.

„Es gehört zur Idee unseres Vereins, an wechselnden Orten auszustellen. In diesem Fall trifft Handwerk auf Kunst“, freut sich Rainer Henke. Er gehört mit Frank Reinert zum Vereinsvorstand und ist zugleich FachWerk-Geschäftsführer. „In der Werkstatt haben die Arbeiten nochmals eine ganz andere Kulisse. Und vor allem haben wir Platz, eine Bandbreite zu zeigen“, so Henke. Mit bis zu fünf Arbeiten stellten die Kunstschaffenden aus.

Die Rheinbergerin Renate Spalt malt, was ihr in den Kopf kommt. Warme Acrylfarben bestimmen ihre Arbeiten. Selly Sellke aus Tönisvorst hat ein Faible für gegenständliche Kunst, die einen Oldtimer im Vintage-Look zeigt. Der Vergänglichkeit ist sie mit speziellen Rostpigmenten auf der Spur, wie der Betrachter auf der Leinwand entdeckt.

Für Michaela Vahrenholt bieten diese Veranstaltungen in coronageprägten Zeiten, die Chance Kontakte zu knüpfen und sich neu aufzustellen. „Corona hat uns sehr geschadet. Der direkte Austausch untereinander hat gefehlt, auch wenn man über das Internet Kontakt gehalten hat“, sagt die Künstlerin, die am Dachsberg in Kamp-Lintfort eine Kunstschule betreibt. Gerade der Schulbetrieb mit Malschülerinnen und -schülern habe gelitten und müsse wieder aufgebaut werden. Der Kempener Günter Heimbucher ist mit seiner Kamera unterwegs, wie eine schwarz-weiß Aufnahme in Roermond nahe des Outlet-Centers zeigt. Frank Reinert hat auf dem ehemaligen Zechengelände die Anfangsphase der Abrissarbeiten festgehalten.