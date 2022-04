In Putenmastbetrieb in Kamp-Lintfort : Was PETA nach Geflügelpestausbruch vom Bürgermeister fordert

Puten werden in einem Stall gehalten. Foto: crei Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Kamp-Lintfort Die tierhaltende Landwirtschaft sei eines der gefährlichsten Systeme für unsere Gesundheit, sagt PETAs Fachreferentin für Tiere in der Ernährungsindustrie. Welche Konsequenzen die Tierrechtsorganisation daraus ableitet.

In einem Putenmastbetrieb in Kamp-Lintfort ist, wie berichtet, die „Vogelgrippe“ ausgebrochen. Rund 44.500 infizierte Tiere mussten getötet werden. PETA appelliert nun an Bürgermeister Christoph Landscheidt, den veganen Ökolandbau in seiner Stadt und darüber hinaus voranzutreiben und Betriebe zu unterstützen, die aus der landwirtschaftlichen Tierhaltung aussteigen wollen. Zudem fordert die Tierrechtsorganisation das Veterinäramt im Kreis Wesel auf, sich übergeordneten Ebenen für einen anderen Umgang mit Tierseuchen einzusetzen: Die Verantwortlichen in betroffenen Betrieben müssten die Pflicht haben, die Tiere zu behandeln, statt sie direkt zu töten, heißt es.

„Die tierhaltende Landwirtschaft ist eines der gefährlichsten Systeme für unsere Gesundheit“, so Agrarwissenschaftlerin Lisa Kainz, PETAs Fachreferentin für Tiere in der Ernährungsindustrie. „Für Fleisch und andere tierische Produkte werden Tiere zu Hunderten oder Zigtausenden in kargen Ställen und Agraranlagen zusammengepfercht, oftmals inmitten ihrer eigenen Exkremente. Unhygienische Zustände sowie der immense Stress für die Tiere erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass potenziell tödliche Krankheitserreger entstehen, mutieren und sich ausbreiten können.“

Kommt es zu einer Infektion mit dem Geflügelpestvirus, werden alle Vögel in einem Betrieb getötet. Das, sagt PETA, habe rein wirtschaftliche Gründe: Es solle verhindern, dass sich auch Tiere anderer Betriebe infizieren, was durch Kosten für Hygienemaßnahmen oder die Tötung Gewinneinbußen bedeuten würde.