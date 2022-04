Ferien-Workshop in Kamp-Lintfort : Kinder machen Musik mit Apps

Unter der Leitung von Musikdozent Uwe Nitz aus Köln lernen die Kinder, spielerisch Musik zu machen. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Kamp-Lintfort Im Workshop „Apps2music“ lernen die Ferienkinder, eigenen Lieder zu komponieren oder Lieblingssongs zu covern – komplett digital und ganz ohne Instrumente.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Katharina Molzberger

Kinder im Alter von acht bis elf Jahren entdecken in einem Osterferie-Workshop ihre musikalischen Talente. Dabei lernen sie unterschiedliche Musik-Apps kennen und präsentieren die Ergebnisse ihres Kreativseins vor Publikum auf der Bühne. „App2music“, so der Titel des Workshops“, findet im Rahmen des Projektes „Kultur macht stark“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung in dieser Woche in Zusammenarbeit mit dem Jugendkulturverein Ka-Liber erstmalig im Alten RathausKamp-LIntfort statt.

Unter der Leitung von Musikdozent Uwe Nitz aus Köln lernen die Kinder, spielerisch Musik zu machen – auch ohne musiktheoretisches Vorwissen. Die Workshoptage, an denen zwischen 10 und 16 Uhr gearbeitet wird, gestalten sich unterschiedlich, berichtet Nitz. Am ersten Tag haben die Mädchen und Jungen Klänge und Geräusche erfasst, auch draußen auf dem Spielplatz. Am zweiten wurden Rhythmen und Beats programmiert, sowie das Rhythmusgefühl geschult. Miteinander Musik zu machen und aufeinander zu hören, ist Teil von Tag drei. Zum Abschluss am vierten Tag können die Kinder ihre Workshop-Ergebnisse präsentieren.

Den Kindern gefällt das Angebot. Besonders die Möglichkeit, mit den Tablets zu arbeiten, macht zum Beispiel Annika (11) viel Spaß – und dass sie „selber Lieder komponieren“ kann. Neue Freundinnen konnte sie während der Workshoptage auch gewinnen. Spaß am gemeinsamen Musizieren haben auch Romy und Laura. Beide machen gerne Musik, und die achtjährige Romy möchte nach dem Workshop „gerne weitermachen“, auch mit den Apps. Diese setzen eine niedrige Hemmschwelle fürs Musikmachen, erklärt Uwe Nitz. Das Interesse für Musik werde geweckt, ohne sich ein Instrument anschaffen oder Handgriffe lernen zu müssen.

Dennoch will auch der Umgang mit den Apps gelernt sein. Am Beispiel der Koala-App zeigt Nitz, wie Rhythmen und Klänge zusammengestellt werden und mit eigenen Aufnahmen ergänzt werden können. Wer ein analoges Instrument besitzt oder singt, kann den Gesang und das Instrument ebenfalls hinzufügen. In den Apps habe man alle Instrumente zur Verfügung, so Nitz. Eine Tatsache, die auch Laura (9) gut findet. Ihr bereitet es am meisten Spaß, dass man „viel kennenlernen und ausprobieren“ kann. Bei der Präsentation am Donnerstag wird sie auf der Bühne singen.

Die Stimmung ist ausgelassen, obwohl die Konzentration am Tisch beim gemeinsamen Musizieren hoch ist. Alle sind darauf fokussiert, den richtigen Einsatz zu finden, den Drums zu folgen und die Harmonien zur richtigen Zeit zu spielen. Anfangs seien viele der Kinder schüchtern, berichtet Nitz, im Laufe der Tage kämen sie aber immer mehr aus sich heraus.