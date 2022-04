Tier-Hilfe in Kamp-Lintfort : „Igel zeigen uns, wo unsere Welt steht“

Heike Schoenefeld hat im letzten Herbst in ihrem Haus eine Igel-Station aufgebaut: Dort pflegt sie verletzte und kranke Tiere, um sie zur rechten Zeit wieder auszuwildern. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Heike Schoenfeld aus Kamp-Lintfort päppelt verletzte und kranke Igel auf. Sie bedauert, dass die Tiere in vielen Gärten keine Rückzugsorte und keine Nahrung mehr finden, und appelliert, im Garten Futterhäuschen aufzustellen.

Drei Pensionsgäste umsorgt Heike Schoenfeld aktuell. Als Jule zu ihr kam, wog sie gerade einmal 850 Gramm. „Sie hätte jedoch fast ein Viertel mehr auf die Waage bringen müssen“, sagt die Kamp-Lintforterin. Auf Jule folgte Molly. Sie wurde an der Cäcilienstraße gefunden, hatte einen bösen Husten und eine Kruste an der Nase. Seit dem letzten Herbst päppelt Heike Schoenfeld Igel auf, die viel zu früh aus ihrem Winterschlaf aufgewacht sind. Die meisten sind krank. Im Keller ihres Hauses hat sie eine Igelstation eingerichtet, die Temperatur liegt bei konstant 20 Grad, es fällt genügend Tageslicht ein. „Das ist wichtig, damit die Tiere wissen, ob Tag oder Nacht ist“, erklärt sie. Für die Boxen, in denen die Igel untergebracht sind, hat sie Kuschelsäcke und Igelgaragen genäht, die den Tieren als Nester dienen sollen.

Dass sie einmal Igel aufpäppeln würde, hätte Heike Schoenfeld vor einiger Zeit sicherlich nicht gedacht: „Im letzten Sommer haben wir festgestellt, dass ein Igel-Pärchen regelmäßig in unseren Garten kommt, weil wir dort ein Futterhaus aufgestellt hatten. Sie haben mein Interesse geweckt.“ Die Tierfreundin besuchte eine Igel-Station in Krefeld und erfuhr, wie viele Tiere nicht ausreichend Gewicht für den Winterschlaf mitbringen.

Info Bewohner einer Vielzahl von Lebensräumen Igel auf vielen Kontinenten Sie kommen in Europa, Afrika und Teilen Asiens vor. Igel bewohnen eine Vielzahl von Lebensräumen: Sie finden sich unter anderem in lichten Wäldern, auf Grasland und auch Kulturlandschaften.

„Unsere Gärten sind viel zu gepflegt. Immer mehr Insekten verschwinden und damit die Nahrungsgrundlage der Igel, die reine Insektenfresser sind. Stattdessen fressen die Igel Schnecken und nehmen so Würmer auf, die sie krank machen“, sagt Heike Schoenfeld und meint traurig: „Die Igel zeigen uns, wo unsere Welt steht. Wir sind dabei, eine so alte Spezies auszurotten.“ Und das sei ihre Motivation, sich um verletzte und kranke Tiere zu kümmern. Die Kamp-Lintforterin eignete sich Wissen in der Pflege an, schloss sich dem Igel-Verein Ruhrgebiet an. „Ich arbeite heute nach Pro-Igel, die sich seit Jahrzehnten dem Thema widmen.“

Igel stehen unter Naturschutz. „Man darf aber kranke Tiere aus der Natur herausnehmen, wenn Gefahr besteht“, weiß Schoenfeld. Mehr als zehn Igel gleichzeitig nimmt sie nicht auf. Wenn Nachbarn ein krankes Tier finden und vorbeibringen, führt sie der erste Weg immer zum Tierarzt. „Ich habe beruflich selbst im medizinischen Bereich gearbeitet und kenne mich Medikamentengabe oder Inhalation also ganz gut aus. Das ist ja kein Hexenwerk“, betont Schoenfeld, die auch Pflegeprotokolle über ihre Schützlinge führt. Die Pflege der Igel ist aufwendig, der Hygienestandard hoch. Die Boxen müssen jeden Tag gesäubert werden. Die Tiere benötigen die vom Arzt verschriebenen Medikamente und vieles mehr. Als Futter bekommen die „Pensionsgäste“ hochwertiges Katzenfutter, ohne Getreide, oder ungesalzenes Rührei.

Draußen hat sie einen Auswilderungsgarten mit Futterstelle und Schlafplatz angelegt. „Ich suche zurzeit nach weiteren Auswilderungsgärten und würde mich freuen, wenn viele mitmachen würden. Es braucht nicht viel“, sagt Schoenfeld. Das Gebiet eines Igels umfasse etwa drei bis vier Kilometer. „Es braucht nur Schlupflöcher in den Zäunen“, erläutert Heike Schoenfeld. Gartenbesitzer, so betont sie, profitierten vom Besuch der Igel. „Er bedient sich an den Rosenkäfern und ist ein guter Gartenwächter. Ich habe drei Auswilderungsgehege angeschafft und würde sie leihweise zur Verfügung stellen“, betont die Tierfreundin, die sich darüber freut, dass viele auch die Patenschaft für den jeweils gefundenen Igel übernehmen.