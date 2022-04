Stadt Moers bittet um Verständnis : Personalmangel: Kitas müssen Gruppen schließen

Moers Wegen Corona und anderer Krankheiten, andauerndem Fachkräftemangel und gesetzlicher Vorgaben gibt es in den städtischen Kindergärten immer wieder personelle Engpässe. Das Jugendamt der Stadt versuche gegenzusteuern, doch nicht immer gelinge dies.

Der Motor in den städtischen Kitas läuft, aber er stottert – bringt personell teilweise nicht einmal 70 Prozent. 83 von insgesamt 256 Beschäftigten haben zum Beispiel am 6. April gefehlt – wegen Corona, anderer Krankheiten, Schwangerschaft, Urlaub oder vakante Stellen. Die Folge: neun von 16 Einrichtungen mussten mindestens eine Gruppe schließen.

Die Stadt sucht auch aufgrund eines andauernden Fachkräftemangels Personal. Auch mehr Auszubildende soll es in diesem Bereich künftig geben. Besonders in Corona-Zeiten wiegen zudem die Vorgaben des 2020 veränderten Kinderbildungsgesetzes (Kibiz) schwer. Es müssen immer eine Fachkraft (Erzieherin) und eine Ergänzungskraft (zum Beispiel Kinderpflegerin) in der Gruppe sein. Früher reichte beispielsweise eine Kinderpflegerin.