Das Corona-Chaos : Ein Apotheker aus Moers packt aus

Simon Krivec führt seit 2013 einen Apothekenverbund. Foto: Zimmer

Moers Gemeinsam mit dem Journalisten Ralf Meutgens hat Simon Krivec seine Erfahrungen aus zwei Jahren Pandemie veröffentlicht: von Lockdowns über Maskenknappheit bis zum Impfchaos.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers

Es war an Silvester 2019, als das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ zum ersten Mal meldete, dass in China eine unbekannte Lungenkrankheit ausgebrochen ist. Zwei Jahre später, an Silvester 2021, sitzt Apotheker Simon Krivec gemeinsam mit Journalist Ralf Meutgens über einem Buch, das nur weniger Monate später erscheinen soll, und in dem Krivec auf die vergangenen zwei Jahre zurückblickt: „Das Corona-Chaos. Ein Apotheker packt aus“, lautet der Titel, der explosiven Inhalt verspricht.

Von Lockdowns über Maskenknappheit bis zum Impfchaos: In gut zwei Jahren Corona-Pandemie hat Deutschland – hat die Welt – viel durchgemacht. Von Anfang an war Simon Krivec als Apotheker quasi hinter den Kulissen dabei. Als an Weihnachten 2020 im Seniorenstift Bethanien die allerersten Impfungen im Kreis Wesel verabreicht werden, ist es sein Team, das aus einer Impfstoffampulle sieben statt nur fünf bis sechs Dosen des damals raren Vakzins gewinnt. Und weil Krivec als Apotheker mit Erfahrung in der Herstellung von sterilen Arzneimitteln auch eigene Laboratorien betreibt, übernimmt er über Monate die Versorgung des Impfzentrums im Kreis Wesel und der Stadt Moers.

In „Das Corona-Chaos. Ein Apotheker packt aus“ erzählt er kritisch vom stürmischen Auf und Ab im täglichen Irrsinn der Pandemie – zwischen der Hilflosigkeit des Staates, fehlenden Desinfektionsmitteln und dem Gefühl, als Apotheker auf sich allein gestellt zu sein. Seine oft abenteuerlichen Erfahrungen – mal frustrierend, mal überwältigend – erscheinen am 19. April im Hirzel- Verlag.

„Wir alle haben in den zwei Jahren viele Fehler gemacht. Wir alle haben aber auch viel gelernt. Über das Virus, aber auch über uns selbst“, betont Krivec. Was ihn zwischen Regelungswirrwarr, Impfchaos oder Hindernissen bei den Corona-Tests habe weitermachen lassen, sei vor allem die überwältigende Hilfsbereitschaft und Solidarität gewesen, sagt er. Für ihn ist klar, dass die Krisenzeit der Pandemie viel Schlechtes hervorgebracht hat, aber eben auch das Beste in uns.