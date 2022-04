Kultur in Moers : Projekt „W“ als Impulsgeber für die Stadtkultur

MOERS Ende April sind Professor Christoph Rodatz von der Uni Wuppertal und STM-Intendant Ulrich Greb zu Gast.

Seit dem Jahr 2020 betreibt das Schlosstheater Moers (STM) „Das W – Zentrum für urbanes Zusammenleben“. Gefördert wird das Projekt vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit dem NRW-Kultursekretariat Wuppertal . Projektpartner des STM sind der Fachbereich Design in Krefeld der Hochschule Niederrhein und der SCI Moers. Standort des „W“ ist das Wallzentrum in der Moerser Innenstadt. Das auf drei Jahre befristete Projekt endet in diesem Jahr.

Dabei wird vor allem das Theater eine zentrale Rolle in der Debatte einnehmen, weil zum einen Rodatz einst Theaterwissenschaften in Gießen studierte und als Doktorand am Fraunhofer Institut in Darmstadt sich mit Einflüssen Neuer Medien und Technologien auf das Theater befasste und weil zum anderen Grebs Verständnis von Stadttheater immer das eines in der Stadt und für die Stadt sei. Insofern darf man gespannt sein, so Beucker, was die beiden Herren zu berichten haben, wenn es darum geht, wie das Theater konkrete Stadtraumprojekte und Stadtrauminterventionen angeht.