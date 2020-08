Krankenhaus in Moers : St. Josef behandelt Mann auf der Frauenstation

Krankenhaus in Moers

Carl Desjardins war ziemlich verzweifelt. Der junge Mann litt an massiven Verwachsungen im Bauchraum und dadurch bedingten schweren chronischen Schmerzen. Mehreren Operationen in seinem Heimatland Kanada und auch im Ausland hatte er sich bereits unterzogen – aber die halfen nichts. Zuletzt verlor der Kanadier seinen Job und war quasi dauerhaft bettlägerig. Erst eine Behandlung in der Frauenklinik des Moerser St.-Josef-Krankenhauses brachte für ihn die erhoffte Hilfe.