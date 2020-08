Pandemie im Kreis Wesel : Zwölf neue Corona-Infektionen am Freitag

Die Pandemie entwickelt sich im Kreis Wesel weiter nach oben. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Kreis Wesel Nicht mehr so stark wie am Donnerstag, als 24 neue Infektionsfälle im Kreis Wesel gemeldet worden waren, geht die Entwicklung dennoch weiter nach oben. Am Freitag stieg die Zahl der bislang nachweislich Infizierten um zwölf an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Anzahl der seit Beginn der Pandemie im Kreis Wesel insgesamt bestätigten Fälle von labordiagnostisch nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus liegt mit den zwölf Neuzugängen jetzt bei 1013 (Stand Freitag, 7. August 2020, 12 Uhr). Am Donnerstag war mit 1001 Fällen die Tausender-Marke überschritten worden.

Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel liegt damit bei 18,7. Dieser Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden. Die Übersicht:

Alpen (12.450 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 15, davon genesen: 15.

Dinslaken (67.469 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 129, davon genesen: 110. Gestorben: 2.

Hamminkeln (26.861 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 39, davon genesen: 38. Gestorben: 1.

Hünxe (13.532 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 30, davon genesen: 27. Gestorben: 2.

Kamp-Lintfort (37.425 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 102, davon genesen: 72. Gestorben: 7.

Moers (103.680 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 318, davon genesen: 272. Gestorben: 5.

Neukirchen-Vluyn (26.991 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 52, davon genesen: 43. Gestorben: 3.

Rheinberg (31.004 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 64, davon genesen: 59.

Schermbeck (13.643 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 40, davon genesen: 40.

Sonsbeck (8725 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 20, davon genesen: 13. Gestorben: 3.

Voerde (35.996 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 66, davon genesen: 60.

Wesel (60.295 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 87, davon genesen: 64. Gestorben: 1.

Xanten (21.644 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 50, davon genesen: 30. Gestorben: 3.

Kreis Wesel insgesamt (459.715 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 1013, davon genesen: 843, aktuell in Quarantäne: 143. Gestorben: 27.

Quelle: Kreis Wesel. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den Stand vom 30. Juni 2019.

(fws)