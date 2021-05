CDU in Moers : Weiterer Bewerber für Landtagskandidatur

CDU in Moers

Moers Neben Fraktionschefin Julia Zupancic wirft eine zweite Person den Hut in den Ring. Am 12. Mai stellen sich beide den Parteimitgliedern vor.

Nachdem CDU-Fraktionschefin Julia Zupancic am Freitag bekanntgegeben hat, dass sie für das Landtagsmandat innerhalb der CDU kandidieren will, hat jetzt auch Noel Schäfer, ebenfalls CDU-Ratsmitglied und Vorsitzender der Mittelstands und Wirtschaftsunion (MIT), offiziell seinen Hut in den Ring geworfen.