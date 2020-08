Unsere Woche : Vertrauen ein Stück weit zurückgewonnen

Moers Wenn Opfer oder Angehörige von Opfern mit Entscheidungen von Ermittlungsbehörden und Gerichten ringen, dann sind das meistens die Fälle, die Berichterstatter lange begleiten. Die Geschichte von Konstantinos Rentzos ist so ein Fall.

Der 16-Jährige starb am Abend des 19. November 2016. Ein Kleinbusfahrer erfasste ihn und seine 13 Jahre alte Freundin, als sie über die Kreuzung Römerstraße/Ruhrorter Straße liefen. Zweimal hat die Staatsanwaltschaft Kleve das Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung gegen den Unfallfahrer, der an jenem Abend mit 100 bis 110 bei damals erlaubten 70 km/h viel zu schnell unterwegs war, eingestellt. Zweimal hat die Familie des Unfallopfers, die von Anfang an – und offenbar berechtigt – Zweifel an der Gründlichkeit der initialen Ermittlungen hegte, Beschwerde gegen die Entscheidung eingelegt. Zweimal wurde dieser Beschwerde stattgegeben. Beim ersten Mal unter anderen deshalb, weil die Daten des Handys, das der Unfallfahrer noch unmittelbar nach dem Unfall benutzt hatte, nicht im ersten Ermittlungsgang ausgewertet wurden; zuletzt, weil die Generalstaatsanwaltschaft auf neue, möglicherweise anwendbare Rechtsprechung stieß.