Kommunalwahl 2020 in Moers : Barrierefreie Wahl für Menschen mit Sehverlust

Moers Blinden- und Sehbehindertenvereine haben in Zusammenarbeit mit den Kommunen eine Schablone entwickelt, die dabei hilft, das Kreuzchen an der richtigen Stelle zu setzen.

Selbstständig, frei und geheim zu wählen, ist für die meisten Menschen selbstverständlich. Aber was ist eigentlich mit blinden und sehbehinderten Menschen? Woher wissen sie, wo sie ihr Kreuz setzen müssen? Bei der Kommunalwahl am 13. September ist zum ersten Mal eine barrierefreie Wahl für Menschen mit Sehverlust möglich.

Wie die Umsetzung dieses Vorhabens funktionieren kann, haben sich Blinden- und Sehbehindertenvereine in NRW und die Kommunen überlegt. Betroffene bestellen sich ein kostenloses Wahlhilfepaket mit einer Wahlschablone. Eine beigefügte CD erläutert die Verwendung: Die Stimmzettel werden bei der Wahl in die Schablone eingelegt. Über die nummerierten Öffnungen kann dann an der gewünschten Stelle ein Kreuz gemacht werden. Welche Öffnung zu welchem/welcher Kandidaten/Kandidatin gehört, können Nutzerinnen und Nutzer über sogenannte akustische Stimmzettel erfahren. Pro Wahlbezirk gibt es in Moers eine Telefonnummer, die täglich 24 Stunden erreichbar ist. Wird diese Nummer angerufen, liest eine Computerstimme die Stimmzettel des jeweiligen Wahlbezirks vor.