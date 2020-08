Kommunen im Erkelenzer Land : Blinde wählen barrierefrei

Erkelenzer Land Betroffene können Wahlhilfepakte und Erläuterungs-CDs anfordern. Die Stimmzettel der Wahlbezirke werden auf Wunsch vorgelesen, bei der Stimmabgabe helfen Schablonen.

Auch im Erkelenzer Land gibt es viele stark sehbehinderte und blinde Menschen, für die sich der Blinden- und Sehbehindertenverein des Kreises Heinsberg einsetzt. Wahlen sind eine besondere Herausforderung für Menschen mit Einschränkungen. Glücklicherweise gibt es kluge Hilfen. Bei der Kommunalwahl am 13. September werden blinde und sehbehinderte Menschen in Nordrhein-Westfalen zum ersten Mal flächendeckend barrierefrei an einer Kommunalwahl teilnehmen können.