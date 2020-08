Kommunalwahl 2020 in Willich : Fast 41.000 Willicher erhalten Wahlbenachrichtigung

Willich In Willich geht mit der Kommunalwahl 2020 eine Ära zu Ende. Josef Heyes (CDU) tritt nach 21 Jahren als Bürgermeister nicht mehr an. Der Wahlausschuss hat alle Vorschläge zugelassen.

Am 10. August werden die Benachrichtigungen für die Kommunalwahl am 13. September verschickt – knapp 41.000 Willicher erhalten dann einen Brief. Damit können sie auch die Unterlagen für die Briefwahl beantragen. Im Wahlausschuss, der jetzt tagte, wurden alle Wahlvorschläge so angenommen, wie sie eingebracht worden waren, sagt Wahlorganisatorin Anja Lambertz-Müller.