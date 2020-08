Kommunalwahl 2020 : Ingo Brohl: Mit dem Bulli auf Wahlkampftour

Kreis Wesel Der Landratskandidat aus Moers war mit einem restaurierten Oldtimer auf einer Tagestour durch die linksrheinischen Städte und Gemeinden des Kreises. Der Tourismus als Wirtschaftsfaktor stand dabei im Fokus.

Mit Neukirchen-Vluyns Bürgermeister Harald Lenßen ging es rauf auf die Halde Norddeutschland. Mit ihrer Himmelstreppe ist sie beliebter Orte für Ausflügler, Festivalgänger und Paraglider. Nächster Stopp: Rheinberg – die „Alltagsmenschen“. Die Ausstellung der Figuren von Künstlerin Christel Lechner, die auch in Moers zu sehen ist, zieht Menschen an. „Und sie zeigt, wie sich eine Innenstadt mit temporären Maßnahme beleben lässt“, sagt Brohl. Mit der CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Sarah Stantscheff besuchte Brohl noch das Underbergbad. „Wasser und Schwimmen gehört für viele Familien zum Urlaub dazu.“

Mit Bürgermeisterkandidatin Sabine Hermann ging es anschließend zur Landesgartenschau in Kamp-Lintfort. Brohl: „Es ist toll, wie man mit solchen Initiativen Problemstellungen in einer Gemeinde auflösen und einen Weg für zukünftige Entwicklungen bahnen kann.“ Allein die Finanzen müsse man im Blick behalten, denn eine Nachnutzung sei oft teuer und in vielen Planungen leider nicht sofort mit eingeschlossen.