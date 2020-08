Kreis Wesel : Sagen Sie jetzt nicht zu viel!

Timo Schmitz möchte Landrat des Kreises Wesel werden. Er wurde in Moers geboren, wohnt in Rheinberg, ist ledig und hat keine Kinder. Schmitz ist Vorsitzender der Jungen Liberalen im Kreis Wesel und stellvertretender Vorsitzender der FDP Rheinberg. Er bezeichnet sich als Fußball- und Formel-1-Fan sowie Serienjunkie. Foto: FDP

Kreis Wesel Im Wahlkampf wird oft lang geredet und viel versprochen. Manchmal hilft es aber, seine Botschaft auf einen Kern zu verdichten. Bei der beliebten Social-Media-Plattform Twitter wird man dazu gezwungen. Maximal 280 Zeichen pro Tweet sind hier erlaubt. Wir haben Politiker im Kommunalwahlkampf gebeten, auf unseren Fragenkatalog jeweils eine Antwort mit maximal 280 Zeichen zu geben.

Wer sind Sie? Ich bin Timo Schmitz, 23 Jahre alt und aufgewachsen in Rheinberg. Kommunalpolitisch aktiv im Kreis Wesel und in der Heimatstadt, Tourismus-Student kurz vorm Abschluss, um ab diesem Jahr die Geschicke dieses Kreises zu leiten.

Warum sind Sie in Ihre Partei eingetreten?

Jeder, unabhängig seiner Herkunft, soll die Möglichkeit bekommen, das zu erreichen, was er erreichen möchte. Hierzu bedarf es Glauben in sich selbst und Chancengerechtigkeit in der Bildung. Dafür bin ich eingetreten.