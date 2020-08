Trödelmärkte in der Innenstadt : Sommerflohmarkt diesmal auf dem Kastellplatz

Moers Die beliebten Trödelmärkte in der Moerser Innenstadt fielen bisher den Corona-Schutzvorkehrungen zum Opfer. Moers Marketing hat ein tragfähiges Konzept erarbeitet und mit den Behörden abgestimmt, damit an drei Terminen im August wenigstens auf dem Kastellplatz getrödelt werden kann.

Aufgrund des Verbotes von Großveranstaltungen im Rahmen der Corona-Schutzverordnungen konnten beliebten Trödelmärkte in der Moerser Innenstadt bisher nicht durchgeführt werden. „Wir wollten den Menschen aber trotzdem die Gelegenheit bieten, sich sonntags mal wieder in frischer Luft auf Schnäppchenjagd zu begeben. Dazu haben wir ein Hygiene-Konzept für unseren Moerser Sommerflohmarkt entwickelt und dieses mit den Behörden abgestimmt“, so Michael Birr, Geschäftsführer der Moers Marketing. Demnach wird der gesamte Kastellplatz eingezäunt, so dass die Zugangskontrollen für maximal 300 Besucher zeitgleich möglich sind. Auf dem Platz finden maximal 74 Trödelstände Platz, die in einem Abstand von zwei Metern getrennt sind. Zudem besteht Maskenpflicht auf dem Gelände. „Ich freue mich, dass es dem Moerser Stadtmarketing gelungen ist, ein tragfähiges Konzept zu entwickeln und so ein tolles Angebot für die Moerserinnen und Moerser zu schaffen“, so Bürgermeister Christoph Fleischhauer.