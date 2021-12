Innovationskonferenz : Inspirierende Persönlichkeiten bei TEDx Moers

Moers Bei der Veranstaltung sprechen sechs Redner jeweils 18 Minuten lang zum Thema „Changing Tomorrow“. Mit dabei ist auch ein bekannter deutscher Moderator und Comedian.

Idee und Wandel, Zukunft und Nachhaltigkeit: Die Redner beim Format TEDx blicken über den Horizont hinaus, nehmen den Morgen vorweg – den persönlichen, den gesellschaftlichen und den umweltpolitischen. Das war bei der ersten Ausgabe des für Moers neuen Formats so, das am 10. Januar 2020 auf dem Eurotec-Gelände Premiere feierte, und das soll auch bei der zweiten Veranstaltung so sein, die am 14. Januar 2022 über die Bühne geht – wieder an einem Freitagnachmittag in der Halle „Sammlerstücke“ neben dem Eurotec-Center. Diesmal lautet das Motto „Changing Tomorrow“.

„Die Premiere ist sehr gut gelaufen“, sagt Mitorganisator Noel Schäfer. „Das Format TEDx hat in Moers gefehlt.“ Deshalb beantragte Schäfer als Lizenznehmer bei der TED Foundation, für die zweite Ausgabe, die ursprünglich schon im Januar 2021 laufen sollte, aber durch den zweiten Lockdown erst jetzt stattfinden kann, 300 Personen einladen zu können. „Für mehr als 100 Personen gibt es eine Lizenz“, erläutert der 26 Jahre alte Master of Arts für die Wissenschaft der Unternehmensgründung. „Die TED Foundation hat einen Workshop in New York organisiert, diesmal online, an dem ich teilgenommen habe. Das Format TEDx gibt es in 164 Ländern, meistens in sehr großen Städten, im Umkreis zum Beispiel in Venlo, Amsterdam, Dortmund, Düsseldorf und Köln.“