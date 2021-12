Wasserwirtschaft in Kamp-Lintfort : Lineg als Partner für Wassermanagement

Kamp-Lintfort Auf der Genossenschaftsversammlung informierte Vorstand Karl-Heinz Brand über aktuelle Planungen. Themen waren beispielsweise Maßnahmen der kommunalen Klimanpassung und Renaturierungen.

Für den 65 Jahre alten Vorstand war es die letzte Genossenschaftsversammlung, bevor er im Herbst 2022 in den Ruhestand geht. Diesmal verlief sie nicht virtuell, wie Ende 2020 während des zweiten Lockdowns, sondern in Präsenz. Es kamen 60 Genossen, die von der RAG und Unternehmen wie Eneos aus der Chemieindustrie, Kommunen im Gebiet des Altkreises Moers, dem Genossenschaftsgebiet der Lineg, und des Kreises Wesel, geschickt wurden. Anders als in den Vorjahren, in denen die jährliche Genossenschaftsversammlung entweder im Rheinberger Stadthaus oder im Rheinkamper Kulturzentrum tagte, fand die Versammlung in der Glückauf-Sporthalle in Duisburg-Homberg statt, in 2G-Format.