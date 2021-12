Fußball-Kreisliga A : Concordia Rheinberg siegt im Torspektakel mit 5:2

Rheinberg Das Team von Mirco Dietrich hat sich am Freitagabend durch den Heimerfolg über Alemannia Kamp auf Platz zwei vorgeschoben. Lucas Bangert krönte seine starke Leistung mit zwei Treffern.

Concordia Rheinberg hat am Freitagabend das letzte Heimspiel des ausklingenden Jahres in der Fußball-Kreisliga A erfolgreich beendet. Im „Käfig“ an der Xantener Straße schlug das Team von Mirco Dietrich Alemannia Kamp mit 5:2 (1:1) und schob sich vorbei am Gegner auf Tabellenplatz zwei vor.