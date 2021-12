Anmeldung ab 13. Dezember : Kreis bietet Termine für Kinderimpfungen

Ein Kinderarzt impft ein Mädchen (Themenfoto). Foto: dpa/Jan Woitas

Kreis Wesel Insgesamt 3000 Termine für die Impfung von fünf bis elfjährigen Kindern bietet der Kreis für den Zeitraum vom 17. Dezember bis zum 6. Januar an. Ab 13. Dezember können sie gebucht werden. Das Angebot in der Niederrheinhalle Wesel ist eine Ergänzung zu den Kinderimpfungen in den Kinderarztpraxen.

Ab Montag, 13. Dezember, können Termine für die Impfung von Kindern in der Niederrheinhalle Wesel gebucht werden. Wie der Kreis am Freitag mitteilte, beginnen die Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren im dortigen Impfzentrum am 17. Dezember. Das Angebot verstehe sich als Ergänzung zu den Impfungen in den Praxen der Kinder- und Jugendmediziner.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfehle Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren mit Vorerkrankungen die Impfung gegen Covid-19. Zusätzlich werde die Impfung Kindern empfohlen, „in deren Umfeld sich Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren Covid--19-Verlauf befinden, die selbst nicht oder nur unzureichend durch eine Impfung geschützt werden können.“ Darüber hinaus können auch fünf- bis elfjährige Kinder ohne Vorerkrankungen nach entsprechender ärztlicher Aufklärung geimpft werden, sofern dies die Sorgeberechtigten wünschen. Wie der Kreis weiter mitteilte, sollen die Kinder im Abstand von drei Wochen die zweite Impfung erhalten. Booster-Impfungen seien für unter 18- Jährige laut Erlass des Landes derzeit nicht vorgesehen. Laut Erlass seien die Impfangebote für Kinder räumlich getrennt von Erst-, Zwei- und Booster-Impfungen für Erwachsene vorzuhalten. Die Niederrheinhalle in Wesel biete dafür ideale Voraussetzungen.

Die Termine können ab Montag, 13. Dezember, 12 Uhr, unter www.kreis-wesel.de (Link auf der Startseite) gebucht werden. Die erforderlichen Unterlagen (zweimal Anamnesebogen, Impfeinwilligung für mRNA-Imfpstoff, Bescheinigung Erziehungsberechtigte) müssen ausgefüllt zum Termin mitgebracht werden. Die Unterlagen können in Kürze im Internet unter www.kreis-wesel.de/de/themen/formulare-zum-thema-corona/ heruntergeladen werden.

In der Zeit vom 17. Dezember bis zum 6. Januar stehen laut Kreis rund 3000 Termine zur Verfügung. Aufgrund hoher Nachfrage könne das Buchungsportal vorübergehend nicht erreichbar sein. In diesem Fall solle man versuchen, die Seite erneut aufzurufen. Der Kreis geht davon aus, dass die Termine schnell ausgebucht sein werden. Ab dem 7. Januar finden in der Niederrheinhalle die Zweitimpfungen der Kinder statt.

