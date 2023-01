Berufsausbildung in Moers „Hier macht das Lernen Spaß“

„Düsseldorf ist meilenwert entfernt“, sagte am Samstagmorgen ein Teilnehmer der ersten Gebäudeführung mit Holger Lembken, einem Mitglied der erweiterten Schulleitung. „Ich komme aus Neukirchen-Vluyn und bin in der Landeshauptstadt. So ein Gebäude und so eine Ausstattung wie hier, wäre ein Traum. Kann ich nach Moers wechseln?“ Der Moerser Berufskolleglehrer Holger Lembken nahm sich nach der einstündigen Führung Zeit, um dem Düsseldorfer Kollegen die Räume zu zeigen, in denen er nach einem Wechsel arbeiten würde.