Bäcker reagieren auf höhere Kosten So sind die Brötchenpreise in Moers gestiegen

40 Cent für ein einfaches Brötchen? Was vor einem Jahr noch die Ausnahme war, ist mittlerweile die Regel. Die Preise für die handlichen Backwaren haben sich in den vergangenen Monaten deutlich erhöht. Wer in Moers eine Brötchentüte beim Bäcker des Vertrauens kauft, muss jetzt tiefer in die Tasche greifen.