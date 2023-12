Kooperationsvertrag zwischen Gelderner Schulen Realschüler bekommen Einblicke ins Berufskolleg

Bislang lief der Besuch so ab, dass für die Jugendlichen der Unterricht für einen Tag in die Werkstätten verlegt wurde. „Die Schüler sind begeistert“, sagt Susanne Schmidt, Berufswahlkoordinatorin an der Realschule An der Fleuth. „Unter dem Bildungsweg Wirtschaft und Verwaltung konnten sich die meisten allerdings nichts Konkretes vorstellen. Umso schöner ist es, dass sie jetzt auch in diese Bereiche hineinschnuppern können. Das baut Berührungsängste ab.“