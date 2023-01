Fußball-Kreisliga A Umbruch in Lüttingen geht ohne Stefan Kuban weiter

Die bevorstehende Kuban-Trennung im Sommer hat der 33-Jährige zweigeteilt aufgenommen. Zum einen, weil schon in der Vergangenheit offen über mögliche Rücktrittsgedanken gesprochen wurde, andererseits hätte man sich eine weitere Zusammenarbeit auch in Zukunft gut vorstellen können. In Sachen Nachfolge gebe es zwar noch nichts Spruchreifes zu berichten, erste Überlegungen wurden allerdings in der Zwischenzeit schon getroffen. Diskutiert worden war unter anderem über die Personalie Poplawski. Der 32-Jährige agiert derzeit in Doppelfunktion als Co-Trainer und gemeinsam mit Heiming als zweiter Sportlicher Leiter. Er soll dem Team definitiv erhalten bleiben – ob als Assistent oder gleichberechtigter Trainer, bleibt abzuwarten.