Innovationskonferenz in Moers Speaker stellt das „Immer-So“ humorvoll in Frage

So mahnte er am Freitagabend die TEDx-Besucher zur Vorsicht, wenn sie Sätze wie „Das machen wir so“, „Das macht man so“ oder „Das ist schon immer so gemacht worden“ hören würden. Der einstige Chief Technology Officer bei IBM erzählte, wie er in Heidelberg in den Zug gestiegen sei, um an den Niederrhein zu fahren und im Radio auf SWR zu hören, welche Fähigkeit die Deutschen durch ihren Beruf verbessern würden. Das Ergebnis sei wenig überraschend gewesen: Gewissenhaftigkeit. „In Gewissenhaftigkeit sind die Deutschen gut, in Offenheit schlecht“, stellte der 71 Jahre alte Redner und Bestsellerautor in seiner satirisch-humorvollen und nachdenklich-perspektivischen Rede fest, die, wie bei einem Kabarettisten, immer wieder von spontanen Lachern der Besucher begleitet wurde. In der Zeit vor der Pandemie hatte er 100 Redeauftritte im Jahr, wenn er nicht gerade Bücher schrieb, wie 2005 „Wild Duck – Empirische Philosophie der Mensch-Computer-Vernetzung“. Mit Gunter Dueck besuchte erstmals ein Redner das junge TEDx-Format in Moers, der, um es mit dem Fußball zu vergleichen, deutschlandweit in der Bundesliga spielt ist. Er war am Freitagabend der Star unter den sechs „Speakern“, wie die Redner heißen, die 18 Minuten Redezeit haben, auch wenn die Reden der anderen Speaker den Besuchern im Gedächtnis bleiben werden. „Er spricht ohne Honorar, wie alle Speaker“, stellte TEDx-Mitorganisator Noel Schäfer nach der zweiten Pause fest.