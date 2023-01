Freude bei der FDP in Moers Michael Terwiesche wird Vize-Vorsitzender der NRW-FDP

Michael Terwiesche aus Moers ist auf dem Landesparteitag der FDP NRW bei der personellen Neuaufstellung des größten Landesverbandes der Freidemokraten in Bielefeld zum stellvertretenden Vorsitzenden der Landes-FDP gewählt worden. „Seine Gegenkandidatin, Clarisse Höhle, aus Düsseldorf war vom Generalsekretär der Bundes-FDP, Bijan Djir-Sarai, vorgeschlagen worden und hat in ihrer Rede die Messlatte für ihren Gegenkandidaten hoch gelegt“, teilte die FDP Moers am Sonntag mit. Davon unbeirrt habe Terwiesche, der sich frei dem Delegierten-Votum gestellt habe, in seiner Rede betont: „Ich möchte meine Erfahrung in die Neuaufstellung der FDP einbringen. Eine kompetente Führungsmannschaft soll auch ein Querschnitt der Partei sein und offene Ohren für die Basis haben.“ Als Ehrenamtler könne er „schonungslos und frei von taktischen Erwägungen den Erneuerungsprozess mitgestalten“. In zwei Wahlgängen hintereinander sei etwas passiert, so die FDP, was laut Präsidium des Parteitages in 30 Jahren Parteigeschichte nicht gegeben habe: Beide Kandidaten hätten zwei mal hintereinander Stimmengleichheit erreicht. Aus dem satzungsmäßig vorgeschriebenen Losentscheid sei der 58-jährige Moerser schließlich als glücklicher Sieger hervorgegangen. „Ich danke aber auch Frau Höhle für den fairen Wettbewerb. An ihrem Engagement und ihrer Kompetenz bestehen keinerlei Zweifel“, sagte Terwiesche. „Wir freuen uns, dass ein Moerser in einem fairen Wettbewerb siegreich sein konnte. Michael Terwiesche ist der richtige für diesen Job und er hat unsere volle Unterstützung“, teilte der Moerser FDP-Vorsitzende Dietmar Meier mit und freute sich für Terwiesche.