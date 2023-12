Krankenhaus in Moers Bethanien-Gesundheitszentrum öffnet am 1. Januar

In einem Teil des Neubaus an der Bethanienstraße 15, in dem sich auch die im August eröffnete Bethanien-Akademie befindet, werden ab 2024 die Räumlichkeiten des Gesundheitszentrums im Erdgeschoss und auf drei weiteren Etagen sein. „Die Lage unseres neuen Gesundheitszentrums schafft die Basis für sehr kurze Wege zwischen unserem Krankenhaus und dem Gesundheitszentrum. Das kommt in allererster Linie unseren Patientinnen und Patienten zugute, beispielsweise in Form einer schnellen Terminfindung“, sagte Ralf Engels, Vorstand der Stiftung Bethanien Moers und Krankenhausdirektor. „Darüber hinaus ist diese Baumaßnahme – vor dem Hintergrund einer steigenden Verschiebung von medizinischen Leistungen in den ambulanten Bereich – unsere Antwort als Stiftung Bethanien Moers auf die neuen Strukturen und Ansprüche.“