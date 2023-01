Ausstellung zum Kloster-Jubiläum Kamp-Lintfort Marionetten erzählen vom Konvent der Äbte

Ein Gedankenspiel hat im Museum Kloster Kamp Gestalt angenommen: Was wäre, wenn fünf Zisterzienser-Äbte, die zu ganz verschiedenen Zeiten auf dem Kamper Berg gewirkt haben, aufeinanderträfen? Was hielte zum Beispiel Gründungsabt Heinrich I. (1123), beseelt von den Reformen des jungen Zisterzienserordens, von Abt Franziskus Daniels, der gut 600 Jahre später das Kloster Kamp führte und Prunk und Pracht mehr zugetan war als dem einfachen Leben der Mönche? Oder was hätten sich Dionysius Genger (1773 bis 1778), Kunstfreund und Feingeist, und Bernhard Wiegels (1785 bis 1802) zu sagen, der Kloster Kamp an die Franzosen verloren geben musste und damit das Ende des Zisterzienser-Ordens in Kamp-Lintfort einläutete? Marionettenbauerin Annette Schreiner aus Dinslaken bringt fünf von insgesamt 50 Äbten für eine besondere Ausstellung an einer Tafel zusammen. Und diese lässt keinen Zweifel daran aufkommen: Das Gefälle zwischen den Ordensmännern ist groß. Da ist etwas in Schieflage geraten.