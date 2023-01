Elterninitiative in Moers in Sorge Kita „Die Kleinsten“ braucht neue Räume

Kontakt zur Stadt habe der Verein bereits aufgenommen. „Die Stadt steht auf unserer Seite“, sagt Swantje Monreal. Gemeinsam werde versucht, eine Lösung zu finden. „Aber die Stadt hat selbst keine Räumlichkeiten.“ „Die Kinder erfahren in der Kita eine Aufmerksamkeit und Liebe, die keinesfalls selbstverständlich ist“, sagt das Vorstandsmitglied über die Kita. Das garantiere nicht zuletzt die kleine Gruppengröße: Jedes Kind bekomme die Zeit und Zuwendung, die es brauche. Erst im vergangenen Jahr sei außerdem der Garten neu gestaltet worden, in dem die Kleinen Äpfel, Birnen und Beeren pflückten und mit Wasser herummatschen könnten. In regelmäßigen Themenwochen lernten sie etwa, warum Bienen so nützliche Insekten seien, und natürlich würden auch Weihnachten, Ostern und Karneval jedes Jahr ausgelassen und kreativ gefeiert. Zum Martinsfest lade die Kita traditionell alle Nachbarn und ehemaligen Kinder mit ihren Familien in den Garten der Einrichtung ein. In ihrem Stadtteil seien „Die Kleinsten“ fest verwurzelt und gern gesehener Gast auf dem Wochen- oder Weihnachtsmarkt. Umso härter trifft die Kündigung des Mietvertrages die Betroffenen.