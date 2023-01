Wohn- und Gewerbegebäude in Moers „Das Wallzentrum braucht einen Motor“

Kirsten Schade bietet mit ihrem fünfköpfigen Team generationenübergreifende Beratungen im Rahmen von Vorsorge, Betreuung und Pflege bis hin zur Nachlassverwaltung an. „Für mich ist der barrierefreie Standort Wallzentrum mitten in der Stadt ideal“, sagt sie. An die Zeiten, als das Wallzentrum als Einkaufszentrum mit seinem Mix an Modeboutiquen, Geschäften, Gastronomie und Einzelhandel wie Fleischerei brummte, kann sie sich gut erinnern. Es galt als Ankerpunkt, führte zum Kö und lud von dort aus zum weiteren Flanieren auf die Homberger Straße ein.