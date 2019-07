Unfall auf A40 bei Moers : Fahrer nickt ein – vierköpfige Familie schwer verletzt

Foto: dpa/Friso Gentsch

Moers Weil der übermüdete Vater am Steuer einschlief, ist eine Familie am Sonntag auf der A40 bei Moers verunglückt. Der Unfall ereignete sich gegen fünf Uhr vor der Anschlussstelle Rheinhausen. Der mit vier Personen besetzte Corsa war in Richtung Dortmund unterwegs, als der nach eigenen Angaben nach langer Reise übermüdete Fahrer einnickte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken