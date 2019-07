Musik in Moers : Im Bollwerk wird die Terrasse zur Bühne

Songwriter Peff und die siebenköpfige Band Baumbart gestalteten am Freitag das musikalische Terrassen-Event im Moerser Bollwerk 107.

Insgesamt sechs kostenlose Freiluftkonzerte gibt es in diesem Sommer wieder an jedem Freitagabend auf der Terrasse des Moerser Jugendkulturzentrums „Bollwerk 107“. An diesem Freitag fand das zweite statt, und wie schon beim ersten Mal war die Terrasse auch diesmal wieder voll besetzt. Dabei hatte es anfangs noch so ausgesehen, als würde ein Gewitter aufziehen, was eine kurzfristige Verlegung des Konzertes in die angrenzende Kneipe notwendig gemacht hätte. Doch Petrus blieb gnädig, und so eröffnete pünktlich um 20.30 Uhr der 28-jährige Essener Sänger und Songwriter Stefan Vieth, alias „Peff“ das musikalische Terrassen-Event mit einer Mischung aus selbst geschriebenen Songs und verschiedenen Coverversionen, wie zum Beispiel Stings „Englishman in New York“, Leonard Cohens „Hallelujah“ und AnnenMayKantereits „Pocahontas“. Die meisten an diesem Abend von ihm fast ausschließlich in englischer Sprache präsentierten Songs stammten jedoch aus seiner eigenen Feder und handelten in erster Linie von „menschlichen Fehlern“. „Nein, nicht meinen eigenen“, betonte er auf eine entsprechende Frage hin. „Mehr von Leuten, die mir schon mal begegnet sind.“