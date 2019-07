Einzelhandel in Moers : Woolworth öffnet am 1. August

Das Kaufhaus zieht an die Homberger Straße 18 in Moers. Das Ladenlokal verfügt über 800 Quadratmeter. Foto: Woolworth

Moers Woolworth schließt damit eine Lücke in seinem Filialnetz. Auf mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche gibt es rund 6000 Artikel für den täglichen Bedarf.

Das Aktionskaufhaus Woolworth eröffnet in Moers eine neue Filiale. Am Donnerstag, 1. August, um 9 Uhr beginnt der Verkauf in der Homberger Straße 18. Auf der mehr als 800 Quadratmeter großen Verkaufsfläche bietet Woolworth rund 6000 Artikel für den täglichen Bedarf. Zur Neueröffnung lockt das Traditionsunternehmen mit besonders günstigen Angeboten und Aktionen. Woolworth schließt damit eine Lücke in seinem Filialnetz. Kunden dürfen sich auf ein vielfältiges Sortiment und zahlreiche Angebote freuen.

„Bei Woolworth findet der Kunde unter einem Dach alles für den täglichen Bedarf. Zum Beispiel eine große Auswahl an Heimtextilien und kleineren Küchen- und Haushaltsartikeln. Markenaktionen haben wir auch immer wieder“, sagt Saskia Schäfer, Bezirksleiterin. „Wir sind sehr froh, hier ein Kaufhaus eröffnen zu können und hoffen, ein fester und sympathischer Bestandteil von Moers zu werden.“ Neben der Filiale in Moers betreibt das Unternehmen über 100 weitere Standorte in Nordrhein-Westfalen. Mit der Neueröffnung nähert das Unternehmen sich dem Ziel, deutschlandweit 800 Filialen zu betreiben. Zum Unternehmen: Woolworth besteht 1879. Der Anspruch sei, Nahversorger für Artikel des täglichen Bedarfs zu sein.