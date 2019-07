Exhibitionist in Moers : Nackter springt aus Maisfeld

Foto: dpa/Friso Gentsch

Moers In einem Maisfeld an der Niephauser Straße lauerte ein Sittenstrolch am Samstag offenbar auf Opfer. Wie die Polizei mitteilte, sprang er gegen 14.45 Uhr plötzlich aus den Pflanzen hervor, zeigte sich einer 26 Jahre alten Spaziergängerin und suchte dann auf einem Rad das Weite.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken