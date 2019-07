Konzert in Moers : Romantischer Liederabend im Moerser Martinstift

Die Sommerakademie der Schubertgesellschaft endete mit einem Konzert der teilnehmenden Sänger.

Im Rahmen der „Sommerakademie“ der „Deutschen Schubert-Gesellschaft“ hatten elf Sängerinnen und Sänger die Gelegenheit, ihre Gesangstechniken zu verfeinern. Unter der Leitung der bekannten Sängerin Ingeborg Danz und des Pianisten Tobias Krampen, der zugleich der Musikreferent der Stadt Moers ist, widmeten sich die Sängerinnen und Sänger sowie vier Pianisten in diesem „Meisterkurs“ in intensiven Proben ausgewählten Schubert-Liedern. Am Freitagabend konnten die Musiker ihre Ergebnisse in einem Abschlusskonzert im Kammermusiksaal der Moerser Musikschule vor Publikum präsentieren.