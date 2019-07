Feiern in Moers : Meerbeck feiert auf dem Marktplatz die Samba und den Sommer

Sebastian Mörth, Inhaber von vier Geschäften für Braut- und Bräutigammoden, hatte die bunte und fröhliche Veranstaltung auf dem Marktplatz organisiert.

„Einfach Wondervoll“: Unter diesem Motto wurde am Samstag auf dem Meerbecker Marktplatz kräftig gefeiert. Veranstalter war, wie schon in den letzten beiden Jahren, auch diesmal wieder Sebastian Mörth. Der 35-Jährige besitzt in Meerbeck vier Geschäfte für Braut- und Bräutigammoden und hat es sich zu seiner Herzensangelegenheit gemacht, das Leben in Meerbeck, „wieder ein wenig netter zu gestalten“. Ein Vorhaben, das ihm in diesem Fall wirklich gelang.