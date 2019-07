Sport in Moers : Erste E-Sports-Meisterschaft begeistert Moerser Fußball-Fans

Diese Meisterschaft ist genau so aufgebaut, wie eine normale Weltmeisterschaft im realen Fußball. Halt nur digital. Foto: Norbert Prümen (nop)

Das Fußballsimulationsspiel findet zahlreiche Mitspieler. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Volksbank Niederrhein in Moers.

Trotz der Hitze Fußball spielen? Kaum vorstellbar. Die Volksbank Niederrhein macht das möglich. Am Samstag fand in der Moerser Filiale an der Mühlenstraße die erste Niederrheinische E-Sports-Meisterschaft statt. Dabei traten insgesamt 32 Teams, mit jeweils zwei Spielern, in dem Spiel Fifa19 gegeneinander an.

Hierbei handelt es sich um ein Fußballsimulationsspiel, in dem Spieler online Turniere gegeneinander austragen können. Gespielt wurde dabei auf der Playstation 4. Auch die Zuschauer konnten, durch die Übertragung der Spiele auf einer Leinwand, mitfiebern. „Seit einigen Monaten planen wir diese Veranstaltung schon. Nach unseren Recherchen gab es so ein Turnier bisher am Niederrhein noch nicht. Dementsprechend kommen die Teilnehmer auch aus Geldern, Xanten, Duisburg und anderen Regionen des Niederrheins“, sagt André Strehl, Prokurist der Volksbank Niederrhein. Die Altersgruppe der Teilnehmer lag dabei ungefähr zwischen 16 und 20 Jahren, ergänzt Strehl.

Die Idee einer Fifa19 Meisterschaft hatte allerdings Nadine Bölingern, Jugendkoordinatorin der Volksbank Niederrhein. „Ich versuche, immer wieder ansprechende Sachen für junge Erwachsenen zu planen“, sagt Bölingern. Um den Aufbau und die Technik kümmerte sich die Agentur „Target E-Sports Entertainment“. „Wir haben einen Spielplan mit den Teilnehmern erstellt. Dort sind acht Gruppen mit jeweils vier Teams fest gehalten. Diese Meisterschaft ist genau so aufgebaut, wie eine normale Weltmeisterschaft im realen Fußball. Halt nur digital“, erklärt Michael Decker von der Agentur. Insgesamt wurden sechs Stationen aufgebaut, an denen die Teams spielen. Eine Station besteht aus einem Fernseher mit einer Konsole, an der zwei Teams gegeneinander antreten, erklärt Strehl. Natürlich hatten sich die Teams auch schon eine Strategie ausgedacht: „Am besten viele Tore schießen und möglichst wenige Gegentore bekommen“, sagt der 18 Jahre alte Matthias Steinbrecher.