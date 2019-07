Landwirtschaft in Kamp-Lintfort : Familien gehen unter die Hofentdecker

Landwirt Kevin Anhamm begrüßte am Sonntag zahlreiche Besucher auf seinem Hof. Sie nutzten die Möglichkeit, den modernen Milchkuhbetrieb der Familie an der Molkereistraße zu besichtigen.

Sonntagmittag, 13 Uhr, zahlreiche Besucher sind auf dem Hof der Familie Anhamm an der Molkereistraße 54 in Kamp-Lintfort unterwegs, darunter begeisterte Kinder und wissbegierige Erwachsenen. Im Rahmen des Arla Hofentdeckertags bekommen sie einen direkten Einblick in einen modernen Milchkuhbetrieb. Für die Kinder sind mehrere Stationen vorhanden: An einer großen Wagen können sie beispielsweise spielerisch erfahren, wie viel eine Kuh an einem Tag isst.