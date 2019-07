Meinung : Beschmierte Demokratie-Wand: Moerser setzen ein Zeichen

Moers Zweimal innerhalb weniger Tage wurde das von Schülern der Geschwister-Scholl-Gesamtschule gestaltetet Graffiti mit dem Schriftzug „Demokratie stärken“ beschädigt.

Liebe Mitmoerser, diese Zeilen schreibe ich mit herzlichem Gruß an jene – Entschuldigung! – Vollpfosten, die zweimal innerhalb weniger Tage das von Schülern der Geschwister-Scholl-Gesamtschule gestaltetet Graffiti mit dem Schriftzug „Demokratie stärken“ auf den städtischen Garagen am Parkplatz Mühlenstraße mit Farbe beschmiert haben. So viel ist sicher: Damit haben die Täter das Gegenteil von dem erreicht, was sie wahrscheinlich erreichen wollten: Statt sich ein Loch in den Bauch zu ärgern und in Hass und Wut zu versinken, haben die Moerser in die Hände gespuckt, gemeinsam angepackt und die Schmierereien entfernt – um ein Zeichen zu setzen: für Demokratie und gegen blinde Zerstörungswut.