Geschichte in Moers : Nacht der Geschichte lockt 450 Besucher

Die dritte Veranstaltung hat wieder einen tiefen Einblick in die Moerser Historie gegeben: Das Publikum erfuhr, wie die Grafenstadt vor Großbränden bewahrt werden konnte und mit welchen Tricks Moritz von Oranien flirtete.

Auch die dritte „Nacht der Geschichte“ lässt die Grafen, Kurfürstinnen, Unternehmer und Politiker der Moerser Historie wieder lebendig werden. Beim Rundgang durch das Moerser Schloss, das Rosarium, den Park bis vor das alte Landratsamt zeigen die Mitarbeiter des Grafschafter Museums am Samstagabend ihr schauspielerisches Talent. So auch Patrick Bohndörfer, der im Schlosspark mit weißer Halskrause und schwarzen Pluderhosen als Moritz von Oranien auftritt. Mit niederländischem Akzent erklärt er, wie er auf Wunsch seines Vaters Wilhelm einen Orangenbaum in das Familienwappen aufnahm. Den lateinischen Spruch darin übersetzt er mit: „Endlich wird aus einem Zweig ein Baum.“ So interpretiert von Oranien auch sein Wirken im historischen Moers: Er vertrieb die Spanier aus der Grafenstadt und nahm sie ein. Nachdem die Altstadt 1605 niedergebrannt war, wollte er die Bürger vor einem erneuten Feuer schützen. Deshalb ließ er von einem niederländischen Architekten Ravelins errichten. „So war immer genug Wasser zum Löschen da und es gab einen Schutz rund um die Stadt“, fasst von Oranien alias Bohndörfer zusammen. Unter seiner Herrschaft habe es in der Grafenstadt keinen Krieg mehr gegeben. Das Leben des Moritz von Oranien hatte sich doch noch positiv entwickelt, nachdem seine Mutter Anna von Sachsen an einem Nervenzusammenbruch gestorben und sein Vater gevierteilt worden war. Den Tod der Mutter hatte Wilhelm von Oranien zu verantworten. Er fand heraus, dass seine Frau eine Affäre hatte und ließ sie in einen Kerker in Dresden einsperren. Zwei Jahre lang bekam sie nur Wasser und Brot durch einen Schlitz in der Tür, dann starb sie. Wilhelm musste sterben, weil er für die „falsche“ Konfession gekämpft hatte unter katholisch geprägten Herrschern.