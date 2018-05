Moers: Adolfiner entwickelt Moers-Festival-App

Moers Das Moers Festival wird dieses Jahr noch digitaler. Der 16-jährige Gymnasiast Lennart Fischer hat eine Moers-Festival-App entwickelt und programmiert. Darin sind alle aktuellen Programm-Informationen mit den Routen zu den einzelnen Spielorten verbunden. Die App ist im Design des Moers Festivals gehalten.

So stellt der junge Programmierer auch visuell eine direkte Verbindung zum Festival her. Die App ist außerdem in der Lage, so genannte Push-Notifications zu beispielsweise kurzfristigen Änderungen und Social Media-Meldungen zu versenden. Lennart Fischer kam 2017 als Volunteer zum Moers Festival.