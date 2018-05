Rheurdt: Rheurdt: Alten Bebauungsplänen droht die Aufhebung

Rheurdt Eine Betonmauer an der Bergstraße brachte den Stein ins Rollen. Die Eigentümer hatten sie Ende Juni 2016 an der West- und Nordgrenze ihres Grundstückes errichtet. Sie ist 2,00 Meter hoch, wogegen ein Nachbarn Beschwerde bei der Gemeinde einlegte. Nach zwei Jahren rechtlicher Auseinandersetzung darf die Betonmauer jetzt stehenbleiben.

So nahmen die Eigentümer einen Rechtsanwalt, der formale Fehler in dem Bebauungsplan entdeckte, die diesen Plan nach fast 50 Jahren unwirksam machen. Nachdem er die Nichtigkeit im August 2017 mit Schreiben der Bauaufsichtsbehörde mitgeteilt hatte, leitete sie dieses an die Gemeinde weiter. Die Gemeinde ließ anschließend die Moerser Rechtsanwaltskanzlei Wohlgemuth prüfen, ob der Bebauungsplan wirklich Fehler enthält. In dem Gutachten wird die Unwirksamkeit des Bebauungsplanes bestätigt und die Aufhebung empfohlen. So hob jetzt der Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Ökologie den Bebauungsplan Nr. 1 Bergstraße auf. Udo Hövelmans als Fachbereichsleiter für das Bauen und die Wirtschaftsförderung erläuterte, dadurch werde sich in der Praxis nicht viel ändern, weil damit die Bergstraße nach dem Paragrafen 34 des Baugesetzbuches behandelt werde. Umbauten oder Neubauten hätten sich der umgebenden Bebauung anzupassen, die nach dem Bebauungsplan errichtet worden sei. Allerdings ergebe sich eine Änderung bei Einfriedungen, die durch Rechtsvorschriften des Landes jetzt 2,00 Meter hoch sein dürften.