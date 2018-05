Moers : Fußballschule für Kinder beim SV Schwafheim

Moers Der SV Schwafheim (SVS) richtet vom 22. bis 25. Mai eine Lern-Fußballschule für Jungen und Mädchen im Alter von fünf bis 18 Jahren aus. Das Angebot richtet sich nicht nur an Mitglieder des SVS, sondern an alle, die gerne Fußballspielen. Der Fußballverein aus dem Moerser Süden arbeitet mit der Deutschen Fußball-Akademie zusammen. Während der drei Tage stehen die Tricks der Profis genauso auf dem Programm wie Torschuss-Spiele, die Messung der Schussgeschwindigkeit, eine Dribbelschule, Entwicklung der Spielintelligenz, technikorientiertes Koordinationstraining, Torwartschule und Spiele. Für den Teilnahmebetrag von 119 Euro stehen an den drei Tagen in der Zeit von 10 bis 15 Uhr auf der Sportanlage in der Altdorfer Straße täglich zwei Trainingseinheiten auf dem Programm. Die Teilnehmer erhalten neben dem täglichen Mittagessen alle Pausengetränke, ein Trikot und eine Urkunde.

