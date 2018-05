Moers : Mann lag bewusstlos auf der Straße - Polizei sucht Zeugen

Moers Ein ungeklärter Vorfall aus der vergangenen Woche gibt der Polizei derzeit Rätsel auf. Wie erst gestern auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt wurde, meldeten Zeugen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 2.30 Uhr einen 23 Jahre alten Mann, der an der Kreuzung Klever Straße/Homberger Straße bewusstlos auf dem Gehweg lag. Der laut Polizei stark alkoholisierte Moerser hatte schwere Kopfverletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Derzeit ist der 23-Jährige außer Lebensgefahr. Dass die Meldung inklusive Zeugenaufruf nicht wie ursprünglich geplant bereits am vergangenen Freitag, sondern erst am Montag veröffentlicht wurde, habe technische Gründe, sagt die Polizei. Der Stand der Dinge habe sich seither aber nicht verändert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Facebook-Gruppe "Du bist Moerser, wenn ..." hatte sich der Vater des Verletzten am Wochenende an die Mitglieder des sozialen Netzwerks gewandt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sei sein Sohn schwer verletzt worden, schreibt er. Passanten hätten die Polizei gerufen. "Hat jemand was gesehen?", fragt der Vater. Und: "Wer hat den Notruf benachrichtigt? Für die Familie ist es am wichtigsten, dass der Junge wieder gesund wird. Und ich würde mich gerne persönlich bei denen bedanken, die den Krankenwagen gerufen haben, weil das sein Leben gerettet hat."

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Sturz oder Hinweise auf eine möglicherweise vorausgegangene Straftat geben können. Telefon: 02841/171-0.

(juha)