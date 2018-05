Moers: Schüler lernen, Konflikte zu meistern

Moers Kinder der Lindenschule in Moers durchlaufen ein Anti-Konflikt-Training.

"Ich achte auf sie. Sonst kann sie mir nicht vertrauen." Immer wieder sagt Daniel Lindner das, als er Schülern der 3d der Repelener Lindenschule das Tanzseilspiel erklärt. Eines der Mädchen ist seine Tanzpartnerin. Die beiden sind mit einem Seil verbunden. Er sieht, sie kneift die Augen zu. Wenn er den Strang anspannt, folgt sie. Wenn er den Strang lockerlässt, bleibt sie stehen. So kann der Projektmitarbeiter von "Gewaltfrei Lernen" und Diplom-Sportwissenschaftler mit seiner Tanzpartnerin Kreise drehen oder den anderen Kindern ausweichen. Anschließend steigen alle Schüler in der in der Turnhalle an der Talstraße in das Spiel ein.

Alle Schüler der Lindenschule, die Standorte an der Talstraße und an der Johann-Steegmann-Allee hat, durchlaufen zurzeit das Anti-Aggressionstraining. In drei Doppelstunden lernen sie, welche aggressiven Sprüche an sich "abperlen" lassen sollten, und in welchen drei Stufen sie auf weitere Aggression reagieren können. "Stopp, ich will das nicht, ist die erste", berichtet Schulleiterin Alexandra Wirth. "Dazu strecken die Schüler den Aggressoren ihre ausgespreizte Hand aus." Als Lehrerin bereitet sie den Inhalt der Doppelstunden, zwischen denen eine Woche liegt, mit ihren Schülern nach. "Durch Wiederholung setzen sich die Dinge besser", erzählt sie. "Einige Schüler besitzen nicht mehr die sprachliche Strategie, auf eine Aggression, wie eine Rempelei, angemessen zu reagieren."