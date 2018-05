Moers: WHO und Unicef zeichen St. Josef aus

Moers Die Geburtsklinik des Moerser Krankenhauses gehört zu den 100 bundesweit als babyfreundlich zertifizierten Geburtskliniken.

Das St.-Josef-Krankenhaus ist eine babyfreundliche Geburtsklinik. Auf diese Auszeichnung, die von der WHO und Unicef an besondere Kliniken verliehen wird, sind Chefarzt Dr. Jens Pagels und sein Team ganz besonders stolz. Bereits seit 2012 gehört die Geburtsklinik des Krankenhauses zu den mittlerweile 100 bundesweit zertifizierten Geburtskliniken, davon befinden sich 27 Kliniken in Nordrhein-Westfalen. Die Kliniken, die sich babyfreundlich auf die Fahne schreiben möchten, müssen den hohen Ansprüchen des Anforderungskataloges genügen. "Die sogenannten B.E.St.-Kritierien umfassen zehn Schritte", sagt Stationsleitung Elisabeth Leiße. "B.E.St. bedeutet Bindung, Entwicklung, Stillen." So wissen Mütter, die in einer babyfreundlichen Klinik entbunden haben zum Beispiel, dass das Bonding, nämlich der körperliche Kontakt zwischen Mutter oder Vater und Kind, wichtig für die Bildung des Urvertrauens des Neugeborenen zu seinen Eltern ist. "Wir haben schon lange kein Säuglingszimmer mehr," berichtet Dr. Pagels. Stattdessen wurde der Raum zu einem Stillzimmer umgestaltet. Bei Problemen stehen den Müttern dort die Stillberaterinnen Sarah Peters und Jasmin Billen zur Seite.