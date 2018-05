Moers : Enni-Verwaltungsrat: "Müllsparen wird sehr wohl belohnt"

Moers Zum Thema Müllgebühren (wie berichtet) hat sich Gabriele Kaenders, Mitglied des Enni-Verwaltungsrates und des Stadtrats, zu Wort gemeldet. "Müllsparen wird sehr wohl belohnt", schreibt sie in einer Mail an unsere Redaktion. "Mein Mann und ich haben eine Abfallgemeinschaft mit zwei anderen Personen und teilen uns so eine 80-Liter-Tonne." Das senke die Kosten für den Einzelnen. Mit einer Biotonne zahle man zu viert so weniger als 70 Euro im Jahr. "Auch wir hätten im Schnitt sonst nur sechs Leerungen der Restmülltonne."

Gleichzeitig kritisiert Kaenders Überlegungen zu einem Bezahlmodell, das berücksichtig, wie oft der Restmüll im Jahr geleert wird. "Die fixen Kosten für Enni fallen doch an, egal ob unsere Tonne an der Straße steht oder nicht", sagt sie. "Wollen wir Familien mit Kindern wirklich im Detail alles an Kosten aufbürden, was sie verursachen? Zugunsten der Ein- oder Zweipersonenhaushalte, die oft über ein besseres Einkommen verfügen?"

(RP)